Наслідки удару російського дрона, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n211155-bronekapsula-vryatuvala-poranenogo-ukrayinskogo-viyskovogo-vid-fpv-drona-video.html

Ракурс

Пораненого українського військового під час евакуації бронекапсула наземного роботизованого комплексу врятувала від російського дрона.

Відповідне відео сьогодні, 29 грудня, опубліковане у Telegram-каналі Першого окремого медичного батальйону.

Поранений постраждав від скиду з дрона, знаходиться на піхотній позиції, самостійно пересуватися не може. Шлях до позиції лежить через просочену ворогом територію. Було прийнято рішення евакуйовувати засобами НРК, — вказано в описі відео.

Зазначається, що загальна довжина запланованого маршруту становила 58 км (29 км в один кінець).

Після завантаження пораненого НРК зафіксував ворожий дрон. Було прийнято рішення максимально швидко продовжити рух.

Після 4 км шляху, з другої спроби, НРК був уражений ворожим FPV-дроном.

Поранений був евакуйований з НРК суміжним підрозділом, йому було надано необхідну медичну допомогу. Він не отримав додаткових уражень завдяки тому, що знаходився в броньованій капсулі. Наразі продовжує лікування на наступному етапі, — розповіли у батальйоні.

Загальна тривалість місії становила 3 годин 25 хвилин, середня швидкість НРК — 18 км/год, максимальна — 38 км/год.

Також вдалося евакуювати пошкоджений НРК.