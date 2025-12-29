Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки удару російського дрона, скріншот відео
Пораненого українського військового під час евакуації бронекапсула наземного роботизованого комплексу врятувала від російського дрона.
Відповідне відео сьогодні, 29 грудня, опубліковане у Telegram-каналі Першого окремого медичного батальйону.
Поранений постраждав від скиду з дрона, знаходиться на піхотній позиції, самостійно пересуватися не може. Шлях до позиції лежить через просочену ворогом територію. Було прийнято рішення евакуйовувати засобами НРК, — вказано в описі відео.
Зазначається, що загальна довжина запланованого маршруту становила 58 км (29 км в один кінець).
Після завантаження пораненого НРК зафіксував ворожий дрон. Було прийнято рішення максимально швидко продовжити рух.
Після 4 км шляху, з другої спроби, НРК був уражений ворожим FPV-дроном.
Поранений був евакуйований з НРК суміжним підрозділом, йому було надано необхідну медичну допомогу. Він не отримав додаткових уражень завдяки тому, що знаходився в броньованій капсулі. Наразі продовжує лікування на наступному етапі, — розповіли у батальйоні.
Загальна тривалість місії становила 3 годин 25 хвилин, середня швидкість НРК — 18 км/год, максимальна — 38 км/год.
Також вдалося евакуювати пошкоджений НРК.
Пораненого врятувала броньована капсула, яку ми обовʼязково використовуємо під час евакуації, — наголошують у батальйоні. — Неможливо передбачити всі можливі ситуації, які відбудуться під час операції. Але ми повинні намагатися робити максимум для захисту пораненого в НРК.