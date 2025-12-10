Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Українські підрозділи відбивають механізований штурм Покровська.
Окупанти почали активні дії з самого ранку, намагаючись використати несприятливі погодні умови. Відповідне відео сьогодні, 10 грудня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Зазначається, що для штурму рашисти задіяли броньовану, автомобільну та мототехніку. Колони намагалися прорватися з південного напрямку у північну частину міста.
Водночас підрозділи у смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ, очікуючи на штурмові дії противника, організовано почали відбивати атаку.
68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша спалила першу «коробку» росіян. Після цього інші підрозділи, включно з артилерією, почали наносити ураження по техніці та особовому складу противника, — вказано в описі відео.
Робота зі знищення техніки та особового складу противника триває.
За попередньою інформацією, у штурмі задіяні підрозділи 76-ї десантно-штурмової Псковської дивізії, — розповіли у ДШВ.