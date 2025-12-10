Знищення російських загарбників, скріншот відео

Українські підрозділи відбивають механізований штурм Покровська.

Окупанти почали активні дії з самого ранку, намагаючись використати несприятливі погодні умови. Відповідне відео сьогодні, 10 грудня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Зазначається, що для штурму рашисти задіяли броньовану, автомобільну та мототехніку. Колони намагалися прорватися з південного напрямку у північну частину міста.

Водночас підрозділи у смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ, очікуючи на штурмові дії противника, організовано почали відбивати атаку.

68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша спалила першу «коробку» росіян. Після цього інші підрозділи, включно з артилерією, почали наносити ураження по техніці та особовому складу противника, — вказано в описі відео.

Робота зі знищення техніки та особового складу противника триває.