Поражение танкера «теневого флота», скриншот видео

Морські дрони СБУ Sea Baby сьогодні, 10 грудня, уразили в Чорному морі танкер «тіньового флоту» РФ Dashan.

Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на джерела в СБУ.

Судно під прапором Коморських Островів рухалося у виключній економічній зоні України в напрямку портового терміналу «Новоросійськ». Воно йшло максимальним ходом із вимкненим транспондером, — розповіло видання.

Зазначається, що внаслідок атаки танкер зазнав критичних пошкоджень. За попередньою інформацією, судно виведене з ладу. Таким чином, це вже третій виведений з ладу танкер «тіньового флоту», який допомагав Кремлю обходити міжнародні санкції.

Орієнтовна вартість такого танкера становить 30 млн дол., а за один рейс він перевозив нафтопродуктів орієнтовно на 60 млн доларів.

Через транспортування російської сировини та судноплавство з високим ступенем ризику (з вимкненою системою ідентифікації) проти судна Dashan раніше свої санкції запровадили Євросоюз, Велика Британія, Канада, Австралія та Швейцарія.

Джерело: «Українська правда»