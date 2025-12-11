Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n210825-ukrainskiy-dron-unichtojil-prikinuvshegosya-kustom-rashista-video.html

Ракурс

На Лиманському напрямку оператори FPV-дронів та бомберів спецпідрозділу «Артан» Головного управління розвідки Міноборони України знищили низку рашистів.

Зокрема, один із рашистів намагався прикинути кущем, але був ідентифікований та знищений. Відповідне відео сьогодні, 11 грудня, опублікувала прес-служба ГУР.

В лісі, в окопах, у бліндажах чи у відкритому полі — без різниці. Побачили ціль — підписали вирок, — вказано в описі відео.

На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами дронів.