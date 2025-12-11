Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Український дрон знищив рашиста, який прикинувся кущем (ВІДЕО)

11 гру 2025, 15:01
999

На Лиманському напрямку оператори FPV-дронів та бомберів спецпідрозділу «Артан» Головного управління розвідки Міноборони України знищили низку рашистів.

Зокрема, один із рашистів намагався прикинути кущем, але був ідентифікований та знищений. Відповідне відео сьогодні, 11 грудня, опублікувала прес-служба ГУР.

В лісі, в окопах, у бліндажах чи у відкритому полі — без різниці. Побачили ціль — підписали вирок, — вказано в описі відео.

На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами дронів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів