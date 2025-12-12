Новости
Уничтожение вооружения российских захватчиков, скриншот видео

Украинский дрон поразил вражеский миномет на Северо-Слобожанском направлении (ВИДЕО)

На Північно-Слобожанському напрямку український FPV-дрон вразив ворожий міномет, котрий вів вогонь по позиціях Сил оборони.

Відповідне відео сьогодні, 12 грудня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Прикордонники уразили ворожий міномет, що вів вогонь по українських позиціях, а також укриття противника, антени зв’язку та системи керування БпЛА, які забезпечували роботу російських дронів, — вказано в описі відео.

