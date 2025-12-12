Новини
Знищення озброєння російських загарбників, скріншот відео

Український дрон вразив ворожий міномет на Північно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)

12 гру 2025, 19:56
На Північно-Слобожанському напрямку український FPV-дрон вразив ворожий міномет, котрий вів вогонь по позиціях Сил оборони.

Відповідне відео сьогодні, 12 грудня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Прикордонники уразили ворожий міномет, що вів вогонь по українських позиціях, а також укриття противника, антени зв’язку та системи керування БпЛА, які забезпечували роботу російських дронів, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


