Силы обороны поразили НПЗ в Ярославской области РФ — Генштабhttps://racurs.ua/n210860-sily-oborony-porazili-npz-v-yaroslavskoy-oblasti-rf-genshtab.htmlРакурс
Підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу «Славнефть-ЯНОС» у Ярославській області РФ.
Про це сьогодні, 12 грудня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
Це один з найбільших НПЗ окупантів, який здатен переробляти від 15 млн тонн нафти та нафтового конденсату на рік. Задіяний у забезпеченні збройних сил російських загарбників, — наголошують у Генштабі.
Зазначається, що зафіксовано вибухи та потужну пожежу у районі цілі. Ступінь збитків уточнюється.
У соцмережах раніше сьогодні з’явилися відео, котрі показують завдання ударів по цьому НПЗ.
Крім того, було вражено низку цілей на тимчасово окупованих територіях України:
- склад боєприпасів у районі села Авдіївське (колишнє Первомайське);
- місця зосередження живої сили ворога у районах Мирнограда та Родинського, що на Донеччині.
Втрати ворога уточнюються.
Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення російської федерації припинити збройну агресію проти України, — наголошують у Генштабі.