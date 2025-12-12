Новости
Силы обороны поразили еще один НПЗ в РФ, фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны поразили НПЗ в Ярославской области РФ — Генштаб

12 дек 2025, 20:28
Підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу «Славнефть-ЯНОС» у Ярославській області РФ.

Про це сьогодні, 12 грудня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Це один з найбільших НПЗ окупантів, який здатен переробляти від 15 млн тонн нафти та нафтового конденсату на рік. Задіяний у забезпеченні збройних сил російських загарбників, — наголошують у Генштабі.

Зазначається, що зафіксовано вибухи та потужну пожежу у районі цілі. Ступінь збитків уточнюється.

У соцмережах раніше сьогодні з’явилися відео, котрі показують завдання ударів по цьому НПЗ.

Крім того, було вражено низку цілей на тимчасово окупованих територіях України:

  • склад боєприпасів у районі села Авдіївське (колишнє Первомайське);
  • місця зосередження живої сили ворога у районах Мирнограда та Родинського, що на Донеччині.

Втрати ворога уточнюються.

Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення російської федерації припинити збройну агресію проти України, — наголошують у Генштабі.

