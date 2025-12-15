Рашисты за сутки потеряли почти тысячу человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 189 тис. 470 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 980 осіб. Про це сьогодні, 15 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 412 танків;

23 тис. 731 бойову броньовану машину;

35 тис. 105 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 570 одиниць РСЗВ;

1 тис. 261 одиницю засобів ППО;

432 літаки;

347 гелікоптер;

90 тис. 777 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 73 крилаті ракети;

28 кораблів/катерів;

один підводний човен;

70 тис. 5 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 26 одиниць спеціальної техніки.

Загалом за минулу добу зафіксовано 158 бойових зіткнень.

Ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 66 авіаударів, застосувавши п’ять ракет та скинувши 166 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4 тис. 286 обстрілів, з них 133 — із РСЗВ, та залучив для ураження 6 тис. 447 дронів-камікадзе.

Рашисти завдавали авіаударів, зокрема по районах населених пунктів:

Баранівка Харківської області;

Великомихайлівка Дніпропетровської області;

Гуляйполе, Придорожнє, Новобойківське Запорізької області;

Одрадокам’янка Херсонської області.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, п’ять пунктів управління, шість артилерійських засобів та один інший важливий об'єкт російських загарбників.