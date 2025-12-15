У ніч на 14 грудня прикордонники знищили 18 ворожих дронів-камікадзе.

Про це повідомила прес-служба Держприкордонслужби, опублікувавши відповідне відео.

У ніч на 14 грудня мобільні вогневі групи Одеського, Білгород-Дністровського, Сумського та Харківського прикордонних загонів, а також підрозділи Морохорони ДПСУ, знищили 17 ворожих безпілотників типу shahed та один БпЛА типу «гербера», — зазначили у ДПСУ.