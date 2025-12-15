Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російських БПЛА, скріншот відео
Знищення «шахедів» вогневими групами прикордонників показала ДПСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n210879-znyschennya-shahediv-vognevymy-grupamy-prykordonnykiv-pokazala-dpsu-video.htmlРакурс
У ніч на 14 грудня прикордонники знищили 18 ворожих дронів-камікадзе.
Про це повідомила прес-служба Держприкордонслужби, опублікувавши відповідне відео.
У ніч на 14 грудня мобільні вогневі групи Одеського, Білгород-Дністровського, Сумського та Харківського прикордонних загонів, а також підрозділи Морохорони ДПСУ, знищили 17 ворожих безпілотників типу shahed та один БпЛА типу «гербера», — зазначили у ДПСУ.
На відео показано моменти збиття ворожих безпілотників.