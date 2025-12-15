Новини
Знищення російських БПЛА, скріншот відео

Знищення «шахедів» вогневими групами прикордонників показала ДПСУ (ВІДЕО)

15 гру 2025, 14:24
У ніч на 14 грудня прикордонники знищили 18 ворожих дронів-камікадзе.

Про це повідомила прес-служба Держприкордонслужби, опублікувавши відповідне відео.

У ніч на 14 грудня мобільні вогневі групи Одеського, Білгород-Дністровського, Сумського та Харківського прикордонних загонів, а також підрозділи Морохорони ДПСУ, знищили 17 ворожих безпілотників типу shahed та один БпЛА типу «гербера», — зазначили у ДПСУ.

На відео показано моменти збиття ворожих безпілотників.

Джерело: Ракурс


