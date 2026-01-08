У Кривому Розі 10 постраждалих через російський удар. Фото:

Ракетний удар по Кривому Рогу призвів до поранення 10 осіб.

Один чоловік украй важкий, в операційній, із відірваною вибухом ногою. Про це голова оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив у Telegram. А в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації поінформували, у важкому стані перебуває 57-річний чоловік. Також серед постраждалих — дитина.

У самому місті внаслідок обстрілу побиті вікна та балкони в кількох багатоповерхівках. Також понівечена інфраструктура.

Також сьогодні упродовж дня ворог атакував Дніпропетровщину. У Кам’янському районі пошкоджена багатоповерхівка.

А по Нікополю, Покровській, Мирівській, Марганецькій громадах росіяни стріляли з артилерії та били FPV-дронами. На Нікопольщині внаслідок цих обстрілів понівечені п’ятиповерхівка, три приватні будинки, господарська споруда, авто, лінія електропередач.

А у Синельниківському районі нальотів БпЛА противника зазнала Васильківська громада. Там виникли пожежі й були пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда й три легкові автомобілі.

Нагадаємо, 8 січня російські загарбники вдарили двома балістичними «Іскандерами» по багатоквартирних будинках у Кривому Розі. Внаслідок обстрілу є поранені.