Уничтожение техники российских захватчиков, скриншот видео

Системы наблюдения рашистов поразили дроны на Южном направлении (ВИДЕО)

16 дек 2025, 20:01
На Південному напрямку дрони українських прикордонників уразили техніку та засоби зв’язку російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 16 грудня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Прикордонники уразили ворожий мотоцикл, камеру відеоспостереження, антени та спостережний комплекс «Муром-М», за допомогою якого окупанти спостерігали за місцевістю, — вказано в описі відео.

На відео показані моменти влучань, зняті камерами FPV-дронів.

