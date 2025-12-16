Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение техники российских захватчиков, скриншот видео
Системы наблюдения рашистов поразили дроны на Южном направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n210915-sistemy-nabludeniya-rashistov-porazili-drony-na-ujnom-napravlenii-video.htmlРакурс
На Південному напрямку дрони українських прикордонників уразили техніку та засоби зв’язку російських загарбників.
Відповідне відео сьогодні, 16 грудня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Прикордонники уразили ворожий мотоцикл, камеру відеоспостереження, антени та спостережний комплекс «Муром-М», за допомогою якого окупанти спостерігали за місцевістю, — вказано в описі відео.
На відео показані моменти влучань, зняті камерами FPV-дронів.