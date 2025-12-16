На Південному напрямку дрони українських прикордонників уразили техніку та засоби зв’язку російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 16 грудня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Прикордонники уразили ворожий мотоцикл, камеру відеоспостереження, антени та спостережний комплекс «Муром-М», за допомогою якого окупанти спостерігали за місцевістю, — вказано в описі відео.