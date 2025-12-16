Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео

Системи спостереження рашистів вразили дрони на Південному напрямку (ВІДЕО)

16 гру 2025, 20:01
999

На Південному напрямку дрони українських прикордонників уразили техніку та засоби зв’язку російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 16 грудня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Прикордонники уразили ворожий мотоцикл, камеру відеоспостереження, антени та спостережний комплекс «Муром-М», за допомогою якого окупанти спостерігали за місцевістю, — вказано в описі відео.

На відео показані моменти влучань, зняті камерами FPV-дронів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів