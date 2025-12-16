Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российской атаки на Запорожье, фото: Запорожская ОГА

Рашисты нанесли удар по областному центру Запорожья — двое травмированых (ФОТО, ВИДЕО)

16 дек 2025, 23:05
999

Російські загарбники сьогодні, 16 грудня, ввечері вдарили безпілотником по обласному центру Запорізької області.

В результаті постраждали двоє людей. Про це повідомляють прес-служба ДСНС та Запорізької ОВА.

Внаслідок російської атаки було пошкоджено приватний житловий будинок — вибиті вікна та двері, пошкоджений фасад і покрівля, без загоряння. Травм зазнали двоє людей — 37-річний чоловік та 76-річна жінка, які перебували у власному домі.

Піротехніки обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Також повідомляється про ще кілька постраждалих приватних будинків.

Власникам понівечених будинків вже надається вся необхідна допомога, — зазначили в ОВА.

Наслідки російської атаки на Запоріжжя, фото: Запорізька ОВА

Наслідки російської атаки на Запоріжжя, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров