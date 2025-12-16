Наслідки російської атаки на Запоріжжя, фото: Запорізька ОВА

Російські загарбники сьогодні, 16 грудня, ввечері вдарили безпілотником по обласному центру Запорізької області.

В результаті постраждали двоє людей. Про це повідомляють прес-служба ДСНС та Запорізької ОВА.

Внаслідок російської атаки було пошкоджено приватний житловий будинок — вибиті вікна та двері, пошкоджений фасад і покрівля, без загоряння. Травм зазнали двоє людей — 37-річний чоловік та 76-річна жінка, які перебували у власному домі.

Піротехніки обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Також повідомляється про ще кілька постраждалих приватних будинків.