Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російської атаки на Запоріжжя, фото: Запорізька ОВА

Рашисти вдарили по обласному центру Запоріжжя — двоє травмованих (ФОТО, ВІДЕО)

16 гру 2025, 23:05
999

Російські загарбники сьогодні, 16 грудня, ввечері вдарили безпілотником по обласному центру Запорізької області.

В результаті постраждали двоє людей. Про це повідомляють прес-служба ДСНС та Запорізької ОВА.

Внаслідок російської атаки було пошкоджено приватний житловий будинок — вибиті вікна та двері, пошкоджений фасад і покрівля, без загоряння. Травм зазнали двоє людей — 37-річний чоловік та 76-річна жінка, які перебували у власному домі.

Піротехніки обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Також повідомляється про ще кілька постраждалих приватних будинків.

Власникам понівечених будинків вже надається вся необхідна допомога, — зазначили в ОВА.

Наслідки російської атаки на Запоріжжя, фото: Запорізька ОВА

Наслідки російської атаки на Запоріжжя, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів