Ракурс
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 7 січня, фото: Запорізька ОВА

Рашисти вдарили по Запоріжжю — пошкоджено торговельний об'єкт (ФОТО)

7 січ 2026, 19:57
999

У Запоріжжі внаслідок російської атаки сьогодні, 7 січня, пошкоджено торговельний обʼєкт в одному з районів міста.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог знову завдав удару по Запоріжжю. Пошкоджений торгівельний обʼєкт. Попередньо, минулося без постраждалих, — зазначив він.

Інші деталі щодо наслідків атака та типу задіяного рашистами озброєння не уточнюються.

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 7 січня, фото: Запорізька ОВА

Джерело: Ракурс


