Последствия российского обстрела Запорожья 7 января, фото: Запорожская ОГА

Ракурс

У Запоріжжі внаслідок російської атаки сьогодні, 7 січня, пошкоджено торговельний обʼєкт в одному з районів міста.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог знову завдав удару по Запоріжжю. Пошкоджений торгівельний обʼєкт. Попередньо, минулося без постраждалих, — зазначив він.

Інші деталі щодо наслідків атака та типу задіяного рашистами озброєння не уточнюються.