На Одещині за останні чотири доби після масованої російської атаки на енергоінфраструктуру енергетики відновили технічну можливість заживити 583,7 тис. осель.

Також повністю заживлена вся критична інфраструктура. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Через масштабні пошкодження енергосистеми підключити одночасно всіх клієнтів, на жаль, неможливо. Наразі без напруги тимчасово залишаються ще 32,3 тисячі споживачів. Фахівці ДТЕК Одеські електромережі працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити світло в усіх домівках, — зазначив він.

Очільник ОВА закликав жителів Одещині після появи світла включати прилади поступово та за можливості обмежити використання енергоємної техніки.