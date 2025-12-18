После российской атаки по Одесщине закрыты два КПП на границе с Молодовойhttps://racurs.ua/n210970-posle-rossiyskoy-ataki-po-odesschine-zakryty-dva-kpp-na-granice-s-molodovoy.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 18 грудня, здійснили повітряну атаку на Одещину.
В результаті рух до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою обмежений. Про це сьогодні, 18 грудня, повідомляє прес-служба ДПСУ.
Унаслідок атаки російської федерації, здійсненої по об'єкту критичної інфраструктури, призупинений рух трасою «Одеса-Рені», — зазначили у відомстві.
У ДПСУ рекомендують утриматися від поїздок у цьому напрямку до стабілізації обстановки.
Також про зупинку роботи пунктів пропуску повідомила прес-служба Прикордонної поліції Молдови.
У молдавському відомстві зазначили, що близько 16.00 дрони з вибухівкою вразили розташований за межами українського населеного пункту Маяки-Удобне (Україна), котрий розташований на трасі Одеса-Рені і забезпечує переправу через річку Дністер.
В результаті інциденту рух по мосту був припинений, а територія ізольована для оцінки ситуації та запобігання будь-яких додаткових ризиків, — вказано в повідомленні. — Робота пунктів пропуску Паланка-Маяки-Удобне та Тудора-Староказацьке припинена.