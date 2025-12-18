КПП Паланка-Маяки-Удобное, фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Російські загарбники сьогодні, 18 грудня, здійснили повітряну атаку на Одещину.

В результаті рух до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою обмежений. Про це сьогодні, 18 грудня, повідомляє прес-служба ДПСУ.

Унаслідок атаки російської федерації, здійсненої по об'єкту критичної інфраструктури, призупинений рух трасою «Одеса-Рені», — зазначили у відомстві.

У ДПСУ рекомендують утриматися від поїздок у цьому напрямку до стабілізації обстановки.

Також про зупинку роботи пунктів пропуску повідомила прес-служба Прикордонної поліції Молдови.

У молдавському відомстві зазначили, що близько 16.00 дрони з вибухівкою вразили розташований за межами українського населеного пункту Маяки-Удобне (Україна), котрий розташований на трасі Одеса-Рені і забезпечує переправу через річку Дністер.