Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты за сутки потеряли более 1,4 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Российские захватчики за сутки потеряли 1 тыс. 420 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)

23 дек 2025, 08:30
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 199 тис. 280 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 420 осіб. Про це сьогодні, 23 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 446 танків;
  • 23 тис. 792 бойові броньовані машини;
  • 35 тис. 331 одиницю артилерійських систем;
  • 1 тис. 576 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 263 одиниці засобів ППО;
  • 434 літаки;
  • 347 гелікоптерів;
  • 93 тис. 166 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 4 тис. 73 крилаті ракети;
  • 28 кораблів/катерів;
  • два підводні човни;
  • 70 тис. 966 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 29 одиниць спеціальної техніки.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 205 бойових зіткнень.

Вчора загарбники завдали по території України 14 авіаударів, скинувши 41 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 4 тис. 563 дронів-камікадзе та здійснили 3857 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 98 — із РСЗВ.

Ворог, зокрема, завдав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах Воздвижівка, Степногірськ, Лисогірка, Малокатеринівка, Любицьке, Барвінівка і Залізничне Запорізької області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили три райони зосередження та ще сім важливих об'єктів противника.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров