Російські загарбники за добу втратили 1 тис. 420 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n211032-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-1-tys-420-osib-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 199 тис. 280 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 420 осіб. Про це сьогодні, 23 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 446 танків;
- 23 тис. 792 бойові броньовані машини;
- 35 тис. 331 одиницю артилерійських систем;
- 1 тис. 576 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 263 одиниці засобів ППО;
- 434 літаки;
- 347 гелікоптерів;
- 93 тис. 166 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 73 крилаті ракети;
- 28 кораблів/катерів;
- два підводні човни;
- 70 тис. 966 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 29 одиниць спеціальної техніки.
Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 205 бойових зіткнень.
Вчора загарбники завдали по території України 14 авіаударів, скинувши 41 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 4 тис. 563 дронів-камікадзе та здійснили 3857 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 98 — із РСЗВ.
Ворог, зокрема, завдав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах Воздвижівка, Степногірськ, Лисогірка, Малокатеринівка, Любицьке, Барвінівка і Залізничне Запорізької області.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили три райони зосередження та ще сім важливих об'єктів противника.