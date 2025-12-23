Рашисти за добу втратили понад 1,4 тис. осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 199 тис. 280 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 420 осіб. Про це сьогодні, 23 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 446 танків;

23 тис. 792 бойові броньовані машини;

35 тис. 331 одиницю артилерійських систем;

1 тис. 576 одиниць РСЗВ;

1 тис. 263 одиниці засобів ППО;

434 літаки;

347 гелікоптерів;

93 тис. 166 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 73 крилаті ракети;

28 кораблів/катерів;

два підводні човни;

70 тис. 966 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 29 одиниць спеціальної техніки.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 205 бойових зіткнень.

Вчора загарбники завдали по території України 14 авіаударів, скинувши 41 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 4 тис. 563 дронів-камікадзе та здійснили 3857 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 98 — із РСЗВ.

Ворог, зокрема, завдав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах Воздвижівка, Степногірськ, Лисогірка, Малокатеринівка, Любицьке, Барвінівка і Залізничне Запорізької області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили три райони зосередження та ще сім важливих об'єктів противника.