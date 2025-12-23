Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Дроны Третьей штурмовой уничтожили группу россиян в лесополосе на Харьковщине (ВИДЕО)

23 дек 2025, 15:05
999

У лісосмузі на Харківщині оператори дронів Третьої окремої штурмової бригади скидами з дронів знищили російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 23 грудня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

Оператори дронів Третьої штурмової задвохсотили нову партію росіян скидами в лісосмузі на Харківщині, — вказано в описі відео. — Також виявили й скинули до базових налаштувань Starlink противника. Виконано бійцями підрозділу Insane Group з Chaos Company 2-го мехбату.

На відео показано моменти скидання вибухівки з дронів, зняті камерами БПЛА.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров