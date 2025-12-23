Знищення російських загарбників, скріншот відео

Ракурс

У лісосмузі на Харківщині оператори дронів Третьої окремої штурмової бригади скидами з дронів знищили російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 23 грудня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

Оператори дронів Третьої штурмової задвохсотили нову партію росіян скидами в лісосмузі на Харківщині, — вказано в описі відео. — Також виявили й скинули до базових налаштувань Starlink противника. Виконано бійцями підрозділу Insane Group з Chaos Company 2-го мехбату.

На відео показано моменти скидання вибухівки з дронів, зняті камерами БПЛА.