Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Дрони Третьої штурмової знищили групу росіян в лісосмузі на Харківщині (ВІДЕО)

23 гру 2025, 15:05
999

У лісосмузі на Харківщині оператори дронів Третьої окремої штурмової бригади скидами з дронів знищили російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 23 грудня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

Оператори дронів Третьої штурмової задвохсотили нову партію росіян скидами в лісосмузі на Харківщині, — вказано в описі відео. — Також виявили й скинули до базових налаштувань Starlink противника. Виконано бійцями підрозділу Insane Group з Chaos Company 2-го мехбату.

На відео показано моменти скидання вибухівки з дронів, зняті камерами БПЛА.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів