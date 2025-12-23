Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російських загарбників, скріншот відео
Дрони Третьої штурмової знищили групу росіян в лісосмузі на Харківщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n211045-drony-tretoyi-shturmovoyi-znyschyly-grupu-rosiyan-v-lisosmuzi-na-harkivschyni-video.htmlРакурс
У лісосмузі на Харківщині оператори дронів Третьої окремої штурмової бригади скидами з дронів знищили російських загарбників.
Відповідне відео сьогодні, 23 грудня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.
Оператори дронів Третьої штурмової задвохсотили нову партію росіян скидами в лісосмузі на Харківщині, — вказано в описі відео. — Також виявили й скинули до базових налаштувань Starlink противника. Виконано бійцями підрозділу Insane Group з Chaos Company 2-го мехбату.
На відео показано моменти скидання вибухівки з дронів, зняті камерами БПЛА.