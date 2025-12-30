Граждан во время мобилизации будут обеспечиваться питанием за счет государства, фото: Минобороны

Ракурс

Кабмін під час свого засідання сьогодні, 30 грудня, оновив правила організації харчування громадян, які прибувають до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) під час мобілізації.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Згідно зі змінами, громадян, які прибувають до ТЦК та СП під час мобілізації, забезпечуватимуть харчуванням за рахунок держави згідно з Каталогом продуктів харчування, який використовується у Збройних Силах України, — розповіли в Мінрьрпремю