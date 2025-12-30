Новости
Ракурс
Граждан во время мобилизации будут обеспечиваться питанием за счет государства, фото: Минобороны

Украинцев будут кормить в ТЦК во время мобилизации — Минобороны

30 дек 2025, 18:48
Кабмін під час свого засідання сьогодні, 30 грудня, оновив правила організації харчування громадян, які прибувають до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) під час мобілізації.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Згідно зі змінами, громадян, які прибувають до ТЦК та СП під час мобілізації, забезпечуватимуть харчуванням за рахунок держави згідно з Каталогом продуктів харчування, який використовується у Збройних Силах України, — розповіли в Мінрьрпремю

Зміни до порядку проведення мобілізації та норм харчування дозволять краще організувати забезпечення людей на етапі підготовки до відправлення у війська та до моменту зарахування до списків військових частин, — додали у відомстві.

Источник: Ракурс


