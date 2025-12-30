Украинцев будут кормить в ТЦК во время мобилизации — Минобороныhttps://racurs.ua/n211189-ukraincev-budut-kormit-v-tck-vo-vremya-mobilizacii-minoborony.htmlРакурс
Кабмін під час свого засідання сьогодні, 30 грудня, оновив правила організації харчування громадян, які прибувають до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) під час мобілізації.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.
Згідно зі змінами, громадян, які прибувають до ТЦК та СП під час мобілізації, забезпечуватимуть харчуванням за рахунок держави згідно з Каталогом продуктів харчування, який використовується у Збройних Силах України, — розповіли в Мінрьрпремю
Зміни до порядку проведення мобілізації та норм харчування дозволять краще організувати забезпечення людей на етапі підготовки до відправлення у війська та до моменту зарахування до списків військових частин, — додали у відомстві.