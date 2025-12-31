Задержан мужчина, стрелявший в военнослужащего ТЦК, фото: полиция Харьковщины

https://racurs.ua/n211211-v-harkove-mujchina-strelyal-v-voennoslujaschego-tck-ego-zaderjali-foto.html

Ракурс

У Немишлянському районі Харкова сьогодні, 31 грудня, 09.00 під час перевірки документів 42-річний водій автомобіля здійснив постріл у бік військовослужбовця ТЦК, після чого втік з місця події.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

У результаті інциденту військовослужбовець тілесних ушкоджень не отримав, кулею було пошкоджено формений одяг, — розповіли у поліції. — З метою оперативного затримання правопорушника на території міста поліцією було введено спеціальну поліцейську операцію.

Зазначається, що місце перебування чоловіка встановили впродовж кількох годин, його затримано.

Розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.