Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Задержан мужчина, стрелявший в военнослужащего ТЦК, фото: полиция Харьковщины

В Харькове мужчина стрелял в военнослужащего ТЦК, его задержали (ФОТО)

31 дек 2025, 15:12
999

У Немишлянському районі Харкова сьогодні, 31 грудня, 09.00 під час перевірки документів 42-річний водій автомобіля здійснив постріл у бік військовослужбовця ТЦК, після чого втік з місця події.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

У результаті інциденту військовослужбовець тілесних ушкоджень не отримав, кулею було пошкоджено формений одяг, — розповіли у поліції. — З метою оперативного затримання правопорушника на території міста поліцією було введено спеціальну поліцейську операцію.

Зазначається, що місце перебування чоловіка встановили впродовж кількох годин, його затримано.

Розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, — додали в поліції.

Затримано чоловіка, який стріляв у військовослужбовця ТЦК, фото: поліція Харківщини

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров