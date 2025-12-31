Ракурсhttps://racurs.ua/
Затримано чоловіка, який стріляв у військовослужбовця ТЦК, фото: поліція Харківщини
У Немишлянському районі Харкова сьогодні, 31 грудня, 09.00 під час перевірки документів 42-річний водій автомобіля здійснив постріл у бік військовослужбовця ТЦК, після чого втік з місця події.
Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.
У результаті інциденту військовослужбовець тілесних ушкоджень не отримав, кулею було пошкоджено формений одяг, — розповіли у поліції. — З метою оперативного затримання правопорушника на території міста поліцією було введено спеціальну поліцейську операцію.
Зазначається, що місце перебування чоловіка встановили впродовж кількох годин, його затримано.
Розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, — додали в поліції.