Кремль готує продовження спеціальної операції зі зриву мирних переговорів за посередництва США.

Про це сьогодні, 2 січня, повідомила прес-служба Служби зовнішньої розвідки України.

Вказана операція має комплексний характер. Після т. зв. «атаки на резиденцію путіна» фіксуємо поширення кремлем нових сфальсифікованих інформаційних приводів для підготовки російської та закордонної аудиторії до подальшої ескалації, — наголошують у СЗР.

У СЗР прогнозують, що з високою ймовірністю відбудеться перехід від маніпулятивного впливу до збройної провокації російських спецслужб зі значними людськими жертвами.

Очікуваний час — напередодні або у ході святкування Різдва за юліанським календарем. Місцем провокації може бути обрано культову споруду або інший об'єкт з високою символічною вагою як у росії, так і на тимчасово окупованих територіях України, — зазначають у СЗР.

За інформацією розвідки, для фальсифікації доказів причетності України рашисти планують використати уламки ударних БПЛА західного виробництва, які будуть доставлені до місця провокації з лінії бойового зіткнення.