Рашисты нанесли пять ракетных ударов по энергоинфраструктуре Харькова — очень значительные повреждения

Энергоинфраструктура Харькова подверглась очередной массированной атаке рашистов, фото: Wikimapia

https://racurs.ua/n211262-rashisty-nanesli-pyat-raketnyh-udarov-po-energoinfrastrukture-harkova-ochen-znachitelnye.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 5 січня, цілеспрямовано завдали п’ятьох ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Можна посилювати захист: бетон, метал, укриття… Але жодні бетонні конструкції не витримують п’яти балістичних ракет, — наголосив він.

За його словами, завдані російськими ракетами пошкодження дуже значні.

Це удар не просто по об'єктах. Це удар по теплу, по воді, по нормальному життю людей, — наголосив він.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу Харкова зазнав травм 58-річний чоловік.