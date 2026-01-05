Новини
Ракурс
Енергоінфраструктура Харкова зазнала чергової масованої атаки рашистів, фото: Wikimapia

Рашисти завдали п’ятьох ракетних ударів по енергоінфраструктурі Харкова — дуже значні пошкодження

5 січ 2026, 16:32
999

Російські загарбники сьогодні, 5 січня, цілеспрямовано завдали п’ятьох ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Можна посилювати захист: бетон, метал, укриття… Але жодні бетонні конструкції не витримують п’яти балістичних ракет, — наголосив він.

За його словами, завдані російськими ракетами пошкодження дуже значні.

Це удар не просто по об'єктах. Це удар по теплу, по воді, по нормальному життю людей, — наголосив він.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу Харкова зазнав травм 58-річний чоловік.

Постраждалого доставили у лікарню, медики надають йому всю необхідну допомогу, — зазначив очільник ОВА.

Джерело: Ракурс


