Україна, США та «Коаліція охочих» підписали спільну декларацію щодо гарантій безпеки для стабільного і тривалого миру в Україні

Декларацію щодо гарантій безпеки для стабільного і тривалого миру в Україні погодили в Парижі.

Країни-члени «коаліції охочих», Україна та США 6 січня підписали спільну декларацію щодо гарантій безпеки для стабільного і тривалого миру в Україні. Здатність України захищати себе має вирішальне значення як для її майбутньої безпеки, так і для колективної євроатлантичної стабільності. Текст декларації було оприлюднено на сайті Офісу президента України.

У документі наголошується, що суверенітет і тривалий мир мають стати невід'ємною частиною будь-якої мирної угоди та бути підкріпленими надійними гарантіями безпеки. Водночас союзники готові взяти на себе зобов’язання щодо системи політично та юридично зобов’язуючих гарантій, які будуть активовані після миру, на додаток до двосторонніх угод про безпеку.

Гарантії включатимуть наступні компоненти:

Участь у запропонованому механізмі моніторингу та перевірки припинення вогню під керівництвом США.

Підтримка ЗСУ: Коаліція домовилася продовжувати надавати критично важливу довгострокову військову допомогу та озброєння Збройним силам України для забезпечення їхньої стійкої боєздатності, оскільки вони залишатимуться першою лінією оборони та стримування.

Багатонаціональні сили для України, сформовані за рахунок внесків країн-учасниць коаліції, для підтримки відновлення ЗСУ та стримування.

Зобов’язання щодо підтримки України у разі майбутнього збройного нападу з боку Росії з метою відновлення миру.

Зобов’язання поглиблювати довгострокове оборонне співробітництво з Україною.

Також союзники домовилися створити координаційну групу США-Україна-«коаліція» в оперативному штабі в Парижі.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи підсумки зустрічі в Парижі, заявив, що вже є деталі «щодо розміщення сил, кількості, конкретних видів зброї, складових армій, які потрібні і зможуть спрацювати».

Дуже предметно говорили з американською стороною щодо моніторингу, щоб не було порушень миру. Америка готова працювати щодо цього. І один з найбільш важливих компонентів — це стримування, інструменти, які не допустять нової російської агресії. Все це бачимо, — написав глава держави у Telegram.

Нагадаємо, 6 січня у Франції лідери країн «Коаліції охочих» разом із президентом Володимиром Зеленським підписали декларацію про розгортання багатонаціональних сил в Україні після війни.