На Днепропетровщине из-за удара российского беспилотника погиб человек, еще трое ранены

У Васильківській громаді Синельниківського район

у Дніпропетровської області внаслідок російської атаки загинула жінка, ще трьох людей поранено.

Про це сьогодні, 7 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Трагічна звістка з Васильківської громади. Туди агресор скерував БпЛА, — зазначив він. — Через це загинула 77-річна жінка. Її дістали з-під завалів зруйнованого будинку.

Також внаслідок атаки постраждали:

56-річна місцева жителька;

чоловіки віком 43 та 75 років.

Усі поранені залишаються під наглядом лікарів, їхній стан — середньої тяжкості.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти масовано атакували Україну безпілотниками, а також застосували балістичну ракету. Зокрема, били по Дніпру, де постраждали семеро людей, серед них двоє дітей.