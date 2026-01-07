Новини
Рашисти атакували БПЛА Синельківський район Дніпропетровщини, фото: Freepik

На Дніпропетровщині через удар російського безпілотника загинула людина, ще трьох поранено

7 січ 2026, 15:42
999

У Васильківській громаді Синельниківського район

у Дніпропетровської області внаслідок російської атаки загинула жінка, ще трьох людей поранено.

Про це сьогодні, 7 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Трагічна звістка з Васильківської громади. Туди агресор скерував БпЛА, — зазначив він. — Через це загинула 77-річна жінка. Її дістали з-під завалів зруйнованого будинку.

Також внаслідок атаки постраждали:

  • 56-річна місцева жителька;
  • чоловіки віком 43 та 75 років.

Усі поранені залишаються під наглядом лікарів, їхній стан — середньої тяжкості.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти масовано атакували Україну безпілотниками, а також застосували балістичну ракету. Зокрема, били по Дніпру, де постраждали семеро людей, серед них двоє дітей.

Джерело: Ракурс


