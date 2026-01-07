На Дніпропетровщині через удар російського безпілотника загинула людина, ще трьох поранено

Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти атакували БПЛА Синельківський район Дніпропетровщини, фото: Freepik
На Дніпропетровщині через удар російського безпілотника загинула людина, ще трьох пораненоhttps://racurs.ua/ua/n211314-na-dnipropetrovschyni-cherez-udar-rosiyskogo-bezpilotnyka-zagynula-ludyna-sche-troh-poraneno.htmlРакурс
У Васильківській громаді Синельниківського район
у Дніпропетровської області внаслідок російської атаки загинула жінка, ще трьох людей поранено.
Про це сьогодні, 7 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
Трагічна звістка з Васильківської громади. Туди агресор скерував БпЛА, — зазначив він. — Через це загинула 77-річна жінка. Її дістали з-під завалів зруйнованого будинку.
Також внаслідок атаки постраждали:
- 56-річна місцева жителька;
- чоловіки віком 43 та 75 років.
Усі поранені залишаються під наглядом лікарів, їхній стан — середньої тяжкості.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти масовано атакували Україну безпілотниками, а також застосували балістичну ракету. Зокрема, били по Дніпру, де постраждали семеро людей, серед них двоє дітей.