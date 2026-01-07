Новости
Ракурс
Последствия российского обстрела Днепропетровской области, фото: ГСЧС

Рашисты нанесли повторный удар по спасателям, которые тушили пожар в Днепропетровской области — ранен пожарный (ФОТО)

7 янв 2026, 19:09
Російські загарбники сьогодні, 7 січня, атакували БПЛА Васильківську селищну територіальну громаду Синельниківського району Дніпропетровської області.

З-під завалу зруйнованого будинку рятувальники дістали тіло жінки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Під час гасіння пожежі ворог наніс повторний удар по рятувальникам, унаслідок чого один поранений! Також пошкоджений пожежний автомобіль, — розповіли у ДСНС.

Зазначається, що на місці атаки виникли пожежі у приватних житлових будинках на загальній площі 120 кв. м, їх вже ліквідували.

Источник: Ракурс


