Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини, фото: ДСНС
Російські загарбники сьогодні, 7 січня, атакували БПЛА Васильківську селищну територіальну громаду Синельниківського району Дніпропетровської області.
З-під завалу зруйнованого будинку рятувальники дістали тіло жінки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Під час гасіння пожежі ворог наніс повторний удар по рятувальникам, унаслідок чого один поранений! Також пошкоджений пожежний автомобіль, — розповіли у ДСНС.
Зазначається, що на місці атаки виникли пожежі у приватних житлових будинках на загальній площі 120 кв. м, їх вже ліквідували.