Це засідання ініційоване після російського удару балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік» по Львівській області. Такий обстріл у безпосередній близькості до кордонів Євросоюзу та НАТО становить серйозну загрозу безпеці на континенті. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив у соціальній мережі Х.

Росія заявляє, що застосувала балістичну ракету середньої дальності, так званий «Орєшнік», по Львівській області. Такий удар у безпосередній близькості до кордону ЄС та НАТО становить серйозну загрозу безпеці на європейському континенті та є випробуванням для трансатлантичної спільноти. Ми вимагаємо рішучої реакції на безвідповідальні дії РФ, — зазначили в дипломатичному відомстві.

Українські дипломати вже інформують Сполучені Штати, європейських партнерів та міжнародні організації про деталі цього небезпечного удару через офіційні канали.

Також Україна скликає засідання Ради Україна — НАТО та ініціює консультації в ЄС, Раді Європи й ОБСЄ.

Нагадаємо, у ніч на 9 січня в Львівській області пролунала серія потужних вибухів. Повітряна ціль, яку російська армія спрямувала на регіон із полігону «Капустин Яр», рухалась зі швидкістю 13 тис. км/год.

У Міноборони РФ заявили, що цей удар, а також масований нічний обстріл Києва, — це «відповідь на атаку по резиденції президента Володимира Путіна».