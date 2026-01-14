Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики

Верховна Рада з другої спроби призначила Дениса Шмигаля на посаду першого віце-премʼєра — міністра енергетики.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідне рішення сьогодні, 14 січня, проголосували 248 народних обранців:

Цього разу голоси знайшлись. Міністра енергетики не було в країні 56 днів. Ще б трохи і літа б дочекалися, — зазначив Железняк.