Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики

Денис Шмигаль, фото: Министерство обороны Украины
Верховна Рада з другої спроби призначила Дениса Шмигаля на посаду першого віце-премʼєра — міністра енергетики.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За відповідне рішення сьогодні, 14 січня, проголосували 248 народних обранців:
- «Слуга народу» — 167;
- «Європейська Солідарність» — 0;
- «Батьківщина» — 4;
- «Платформа за життя та мир» — 16;
- «Голос» — 8;
- «Відновлення України» — 14;
- «Партія «За майбутнє" - 11;
- «Довіра» — 16.
Цього разу голоси знайшлись. Міністра енергетики не було в країні 56 днів. Ще б трохи і літа б дочекалися, — зазначив Железняк.