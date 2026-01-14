Новини
Денис Шмигаль, фото: Міністерство оборони України

Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики

14 січ 2026, 14:35
Верховна Рада з другої спроби призначила Дениса Шмигаля на посаду першого віце-премʼєра — міністра енергетики.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідне рішення сьогодні, 14 січня, проголосували 248 народних обранців:

  • «Слуга народу» — 167;
  • «Європейська Солідарність» — 0;
  • «Батьківщина» — 4;
  • «Платформа за життя та мир» — 16;
  • «Голос» — 8;
  • «Відновлення України» — 14;
  • «Партія «За майбутнє" - 11;
  • «Довіра» — 16.

Цього разу голоси знайшлись. Міністра енергетики не було в країні 56 днів. Ще б трохи і літа б дочекалися, — зазначив Железняк.

Результати голосування, фото: Ярослав Железняк

Джерело: Ракурс


