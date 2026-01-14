Михаил Федоров, фото: Михаил Федоров / Facebook

У розшуку Міністерства оборони України перебувають 2 млн громадян. Ще 200 тисяч самовільно залишили військові частини (СЗЧ).

Про це сьогодні, 14 січня, під час виступу у Верховній Раді перед голосування за призначення його на посаду міста оборони заявив Михайло Федоров.

Я не хочу бути популістом, хочу бути реалістом. Міністерство оборони потрапляє в мої руки з мінус 300 мільярдів, двома мільйонами українців, які знаходяться в розшуку, і 200 тисяч в СЗЧ, — наголосив він.

За словами Федорова, потрібно вирішити ці проблеми, «щоб можна було рухатися далі».

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні голосами 277 народних обранців зі всіх фракцій парламенту призначила Федорова новим міністром оборони.