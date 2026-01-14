Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Нардеп Дмитрий Наталуха стал новым главой Фонда государственного имущества. Фото:

Нардеп от «Слуги народа» стал новым главой Фонда госимущества

14 янв 2026, 15:56
999

Фонд державного майна отримав нового очільника.

У середу, 14 січня, Верховна Рада призначила на цю посаду народного депутата від «Слуги народу» Дмитра Наталуху. Його кандидатуру підтримали 244 народні депутати. Про це прес-служба пардламенту повідомила у Telegram.

Відразу після голосування спікер ВРУ Руслан Стефанчук повідомив, що у зв’язку з новою посадою Наталуха достроково склав депутатський мандат.

У 2015−2017 роках Дмитро Наталуха очолював районну державну адміністрацію в Одеській області, а з 2019 року був нардепом. Також він очолював парламентський комітет з питань економічного розвитку.

Крім того, Наталуха є заступником члена Постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи та співголовою міжпарламентської групи з Великою Британією.

Нагадаємо, 14 січня Верховна Рада з другої спроби призначила Дениса Шмигаля на посаду першого віце-премʼєра — міністра енергетики. Міністра енергетики не було в країні 56 днів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров