Ракурсhttps://racurs.ua/
Российскую агентурную группу разоблачили в Одессе, фото: СБУ
Российские агенты готовили квадрокоптеры для атак на военных в Одессе «изнутри» — СБУ (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n211497-rossiyskie-agenty-gotovili-kvadrokoptery-dlya-atak-na-voennyh-v-odesse-iznutri-sbu-foto-video.htmlРакурс
В Одесі викрили двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), котрі готували атаки на військових ЗСУ, що дислокуються у регіоні, за допомогою «скидів» із цивільного квадрокоптера.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Зазначається, що агентів затримали напередодні запланованого запуску БПЛА, коли у них уже була готова бойова частина для скидання і погоджена російським куратором «ціль» — одна із локацій місцевого підрозділу Сил оборони.
Як встановило розслідування:
- одним із фігурантів виявився 49-річний місцевий підприємець, якого окупанти завербували через Telegram-канал з пошуку «легких заробітків». Спочатку він отримав від окупантів квадрокоптер, а потім дістав зі схрону 2 кг пластиду та комплектуючі для виготовлення вибухового пристрою і спорядив ними безпілотник;
- далі він залучив свого 47-річного знайомого, який допоміг йому розвідати місця найбільшого зосередження українських військ. Виявлені «локації» вони позначили на гугл-картах та «прозвітували» куратору з РФ.
- після погодження «цілі» з російським спецслужбістом зловмисники розпочали підготовку повітряного удару. На цьому етапі їх затримали контррозвідники СБУ.
Під час обшуків у фігурантів вилучено:
- квадрокоптер з вибухівкою;
- автомат Калашникова;
- два пістолети Макарова;
- набої;
- бойову гранату Ф-1 та інші зразки озброєння.
Російським агентам повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 111 (пособництво у вчиненні державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану).
Вони перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, зокрема каналів придбання вогнепальної зброї та боєприпасів.