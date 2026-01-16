Російську агентурну групу викрили в Одесі, фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n211497-rosiyski-agenty-gotuvaly-kvadrokoptery-dlya-atak-na-viyskovyh-u-odesi-zseredyny-sbu-foto.html

Ракурс

В Одесі викрили двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), котрі готували атаки на військових ЗСУ, що дислокуються у регіоні, за допомогою «скидів» із цивільного квадрокоптера.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що агентів затримали напередодні запланованого запуску БПЛА, коли у них уже була готова бойова частина для скидання і погоджена російським куратором «ціль» — одна із локацій місцевого підрозділу Сил оборони.

Як встановило розслідування:

одним із фігурантів виявився 49-річний місцевий підприємець, якого окупанти завербували через Telegram-канал з пошуку «легких заробітків». Спочатку він отримав від окупантів квадрокоптер, а потім дістав зі схрону 2 кг пластиду та комплектуючі для виготовлення вибухового пристрою і спорядив ними безпілотник;

далі він залучив свого 47-річного знайомого, який допоміг йому розвідати місця найбільшого зосередження українських військ. Виявлені «локації» вони позначили на гугл-картах та «прозвітували» куратору з РФ.

після погодження «цілі» з російським спецслужбістом зловмисники розпочали підготовку повітряного удару. На цьому етапі їх затримали контррозвідники СБУ.

Під час обшуків у фігурантів вилучено:

квадрокоптер з вибухівкою;

автомат Калашникова;

два пістолети Макарова;

набої;

бойову гранату Ф-1 та інші зразки озброєння.

Російським агентам повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 111 (пособництво у вчиненні державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану).

Вони перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, зокрема каналів придбання вогнепальної зброї та боєприпасів.