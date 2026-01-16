Новини
Ракурс
Російську агентурну групу викрили в Одесі, фото: СБУ

Російські агенти готували квадрокоптери для атак на військових у Одесі «зсередини» — СБУ (ФОТО, ВІДЕО)

16 січ 2026, 10:46
999

В Одесі викрили двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), котрі готували атаки на військових ЗСУ, що дислокуються у регіоні, за допомогою «скидів» із цивільного квадрокоптера.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що агентів затримали напередодні запланованого запуску БПЛА, коли у них уже була готова бойова частина для скидання і погоджена російським куратором «ціль» — одна із локацій місцевого підрозділу Сил оборони.

Як встановило розслідування:

  • одним із фігурантів виявився 49-річний місцевий підприємець, якого окупанти завербували через Telegram-канал з пошуку «легких заробітків». Спочатку він отримав від окупантів квадрокоптер, а потім дістав зі схрону 2 кг пластиду та комплектуючі для виготовлення вибухового пристрою і спорядив ними безпілотник;
  • далі він залучив свого 47-річного знайомого, який допоміг йому розвідати місця найбільшого зосередження українських військ. Виявлені «локації» вони позначили на гугл-картах та «прозвітували» куратору з РФ.
  • після погодження «цілі» з російським спецслужбістом зловмисники розпочали підготовку повітряного удару. На цьому етапі їх затримали контррозвідники СБУ.

Під час обшуків у фігурантів вилучено:

  • квадрокоптер з вибухівкою;
  • автомат Калашникова;
  • два пістолети Макарова;
  • набої;
  • бойову гранату Ф-1 та інші зразки озброєння.

Російським агентам повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 111 (пособництво у вчиненні державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану).

Вони перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, зокрема каналів придбання вогнепальної зброї та боєприпасів.

Російську агентурну групу викрили в Одесі, фото: СБУ

Джерело: Ракурс


