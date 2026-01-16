Новости
Армия РФ продолжает поглощать Гуляйполе. Карта: DeepState

Оккупанты продолжают поглощать город — DeepState о ситуации в Гуляйполе

16 янв 2026, 17:57
Ситуація в Гуляйполі Запорізької області доволі складна.

Російська армія продовжує поглинати місто, відправляючи на постійні штурмові дії невеликі групи піхоти. Останнім часом суттєво збільшилася «червона зона» в місті, де вже давно фіксувалися окупанти. Ворог весь час намагався закріпитися і з часом його кількість в цій частині міста стала переважаючою, що змусило бійців Сил оборони залишити позиції. Про це аналітичний проект DeepState 16 січня повідомив у Telegram.

Зазначається, що бої за місто тривають в західній частині, де також постійно фіксується армія РФ. Лінія бойового зіткнення як така відсутня, бо динаміка боїв насичена постійною інфільтрацією ворожої піхоти.

Армія РФ продовжує поглинати Гуляйполе. Карта: DeepState

Нагадаємо, 29 грудня аналітичний проект DeepState інформував, що подальша оборона Гуляйполя стає вкрай складною через рельєф місцевості, бо місто розташоване в низовині. Це ускладнює заведення підрозділів у цей населений пункт. Росіянам це теж заважає заводити війська в місто, але їм на це байдуже через переважаючі сили.

Источник: Ракурс


