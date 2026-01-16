Армія РФ продовжує поглинати Гуляйполе. Карта: DeepState

https://racurs.ua/ua/n211512-okupanty-prodovjuut-poglynaty-misto-deepstate-pro-sytuaciu-v-gulyaypoli.html

Ракурс

Ситуація в Гуляйполі Запорізької області доволі складна.

Російська армія продовжує поглинати місто, відправляючи на постійні штурмові дії невеликі групи піхоти. Останнім часом суттєво збільшилася «червона зона» в місті, де вже давно фіксувалися окупанти. Ворог весь час намагався закріпитися і з часом його кількість в цій частині міста стала переважаючою, що змусило бійців Сил оборони залишити позиції. Про це аналітичний проект DeepState 16 січня повідомив у Telegram.

Зазначається, що бої за місто тривають в західній частині, де також постійно фіксується армія РФ. Лінія бойового зіткнення як така відсутня, бо динаміка боїв насичена постійною інфільтрацією ворожої піхоти.

Нагадаємо, 29 грудня аналітичний проект DeepState інформував, що подальша оборона Гуляйполя стає вкрай складною через рельєф місцевості, бо місто розташоване в низовині. Це ускладнює заведення підрозділів у цей населений пункт. Росіянам це теж заважає заводити війська в місто, але їм на це байдуже через переважаючі сили.