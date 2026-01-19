Два человека умерли из-за переохлаждения на Ровенщине

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
В Ровенской области пострадали и погибли из-за переохлаждения, фото: Google Gemini
Два человека умерли из-за переохлаждения на Ровенщинеhttps://racurs.ua/n211533-dva-cheloveka-umerli-iz-za-pereohlajdeniya-na-rovenschine.htmlРакурс
На Рівненщині двоє людей померли через переохолодження.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що лише за минулу добу — з 18 на 19 січня — до лікувальних закладів області госпіталізовано шістьох осіб із діагнозами «загальне переохолодження» та «обмороження»:
- у Корецькій територіальній громаді Рівненського району сталися два випадки, внаслідок загального переохолодження в реанімаційному відділенні померли жінка 1997 року народження та чоловік 2000 року народження;
- у Березнівській територіальній громаді Рівненського району госпіталізовано двох осіб — чоловіка з обмороженням стоп ІІ-ІІІ ступеня та жінку з переохолодженням, ускладненим пневмонією;
- в Острозькій територіальній громаді Рівненського району до реанімаційного відділення потрапив чоловік 1945 року народження з обмороженням кінцівок;
- у селі Любиковичі Сарненського району госпіталізовано чоловіка у важкому стані до реанімації Дубровицької лікарні.
Основні причини травмувань це тривале перебування на холоді без належного теплого одягу та нехтування першими ознаками переохолодження та обмороження, — наголошують у ДСНС.