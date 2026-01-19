Новости
Ракурс
В Ровенской области пострадали и погибли из-за переохлаждения, фото: Google Gemini

Два человека умерли из-за переохлаждения на Ровенщине

19 янв 2026, 14:45
На Рівненщині двоє людей померли через переохолодження.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що лише за минулу добу — з 18 на 19 січня — до лікувальних закладів області госпіталізовано шістьох осіб із діагнозами «загальне переохолодження» та «обмороження»:

  • у Корецькій територіальній громаді Рівненського району сталися два випадки, внаслідок загального переохолодження в реанімаційному відділенні померли жінка 1997 року народження та чоловік 2000 року народження;
  • у Березнівській територіальній громаді Рівненського району госпіталізовано двох осіб — чоловіка з обмороженням стоп ІІ-ІІІ ступеня та жінку з переохолодженням, ускладненим пневмонією;
  • в Острозькій територіальній громаді Рівненського району до реанімаційного відділення потрапив чоловік 1945 року народження з обмороженням кінцівок;
  • у селі Любиковичі Сарненського району госпіталізовано чоловіка у важкому стані до реанімації Дубровицької лікарні.

Основні причини травмувань це тривале перебування на холоді без належного теплого одягу та нехтування першими ознаками переохолодження та обмороження, — наголошують у ДСНС.

Источник: Ракурс


