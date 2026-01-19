Двоє людей померли через переохолодження на Рівненщині

На Рівненщині є постраждалі та загиблі через переохолодження, фото: Google Gemini

Ракурс

На Рівненщині двоє людей померли через переохолодження.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що лише за минулу добу — з 18 на 19 січня — до лікувальних закладів області госпіталізовано шістьох осіб із діагнозами «загальне переохолодження» та «обмороження»:

у Корецькій територіальній громаді Рівненського району сталися два випадки, внаслідок загального переохолодження в реанімаційному відділенні померли жінка 1997 року народження та чоловік 2000 року народження;

у Березнівській територіальній громаді Рівненського району госпіталізовано двох осіб — чоловіка з обмороженням стоп ІІ-ІІІ ступеня та жінку з переохолодженням, ускладненим пневмонією;

в Острозькій територіальній громаді Рівненського району до реанімаційного відділення потрапив чоловік 1945 року народження з обмороженням кінцівок;

у селі Любиковичі Сарненського району госпіталізовано чоловіка у важкому стані до реанімації Дубровицької лікарні.