ДСНС розгортає мобільні кухні, щоб люди мали можливість отримати гарячу їжу.

Про це сьогодні, 19 січня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко після наради з профільними міністрами.

У Києві вже працює 41 така кухня, ще 40 — у резерві та можуть бути задіяні за потреби, — зазначила прем'єр. — Готуємо рішення про додаткове фінансування з резервного фонду Державного бюджету, щоб забезпечити гарячим харчуванням вразливі категорії населення, зокрема в столиці.

Варто додати, що 16 січня Свириденко у своєму Telegram-каналі повідомляла, що у Києві починають діяти 50 мобільних кухонь з гарячою їжею в районах, де залишається складна ситуація.

Гуманітарна організація World Central Kitchen, яка забезпечує харчуванням постраждалих після стихійних лих, 17 січня повідомляла, що її команди надали підтримку сім’ям у 40 місцях по всій Україні, роздаючи гарячу їжу.