Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В регионы Украины отправляются «вагоны несокрушимости», фото: Алексей Кулеба

30 «вагонов несокрушимости» отправляются в регионы Украины — Кулеба (ФОТО)

19 янв 2026, 20:06
999

У регіони України вже вирушають понад 30 «вагонів незламності» вже вирушають у регіони України. З них 14 — до прифронтових областей.

Про це сьогодні, 19 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Пункти Незламності «Укрзалізниці» — це повністю автономні вагони з опаленням і живленням, облаштовані спільно із партнерами All Hands & Hearts, World Central Kitchen, Hachiko Foundation та White Stork. На сьогодні таких вагонів незламності вже 100, — зазначив він.

За словами міністра, у кожному з цих вагонів є все необхідне для людей:

  • повноцінне опалення за будь-якої погоди;
  • зарядні станції від генератора та портативних джерел;
  • холодильник і мікрохвильовка;
  • стабільний зв’язок через Starlink;
  • дитяче купе з іграми, книжками та мультфільмами;
  • окремі pet-friendly купе.

14 вагонів прямують до прифронтових регіонів — Харківської, Сумської, Запорізької, Дніпропетровської областей.

У Запоріжжі, Дніпрі та Павлограді вони стануть додатковою точкою підтримки на випадок тривалих відключень електроенергії, — зазначив Кулеба.

Також «вагони незламності» розгортають на станціях Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської, Хмельницької, Рівненської, Полтавської областей — у громадах, де немає стаціонарних «пунктів незламності» та автономного теплопостачання.

На Київщині вагони працюватимуть у Бородянці, Ірпені та Бучі.

Після масованої атаки на початку січня «Вагони незламності» вже працювали у Броварах, Борисполі, Василькові та Фастові. Лише за тиждень тривалих знеструмлень ними скористалися понад 4 тисячі людей, — зазначив міністр.

Вагони стоятимуть безпосередньо на станціях і вокзалах — там, куди людям найпростіше дістатися.

Ці вагони створені на базі неробочого парку, вони не задіяні у пасажирських перевезеннях. Їхня головна перевага — мобільність. Ми можемо швидко підсилити саме ті точки, де людям зараз найскладніше, — додав Кулеба.

У регіони України вирушають «вагони незламності», фото: Олексій Кулеба

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров