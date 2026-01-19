Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Росія готова до нового масованого удару по Україні.

Про це сьогодні, 19 січня, у своєму вечірньому відеозверненні попередив президент України Володимир Зеленський.

Цими днями треба бути й надалі дуже уважними — Росія підготувалася до удару, удару масованого, і очікує момент, щоб завдати цього удару, — наголосив він. — Будь ласка, звертайте увагу на всі повітряні тривоги, і в кожній області повинна бути готовність максимально оперативно відреагувати та підтримати людей.

Зеленський також анонсував зміни у системі «малої» протиповітряної оборони, зокрема мобільних вогневих груп та дронів-перехоплювачів, й повідомив, що призначив нового заступника командувача Повітряних сил — Павла Єлізарова: